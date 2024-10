190 godina postojanja Eparhije timočke

Nekoliko značajnih jubileja Eparthije timočke biće obeleženo u subotu, 2. novembra u Zaječaru. Osnivanje Eparhije i podizanje hrama Presvete Bogorodice su osnova kanonske posete patrijarha srpskog Porfirija, koji će, tim povodom službovati u jednom od najstarijih crkvenih objekata istočne Srbije.

ZAJEČAR – Povodom 190 godina Eparthije timočke i Saborne crkve, osam decenija od javljanja Presvete Bogorodice u Zaječaru i 10 godina od ustoličenja episkopa timočkog Ilariona, u subotu, 2. novembra patrijarh srpski Porfirije posetiće Saborni hram u ovom gradu na Timoku. Protokolom posete i bogosluženja predviđeni su doksologija i večernja služba, a sutradan biće služena Sveta arhijerejska liturgija. Saborni hram u Zaječaru je jedan od najstarijih u ovom delu Srbije.

„Oslobođenjem Srbije stvorili su se uslovi da Timočka krajina uđe u sastav države. Eparhija Timočka osnovana je 1834. godine na praznik Sretenje i te iste godine je podignut hrama posvećen Presvetoj Bogorodici. To je jedan od najstarijih hramova naše eparhije. U jednom periodu od 1854. do 1860. sedište eparhije bilo je izmešteno u Negotin koji je u to vreme bio veći i razvijeniji od Zaječara“ naglasio je protojerej Milenko Bajić, paroh borski.

U čast posete patrijarha srpskog Porfirija, a povodom 190 godina Eparhije timočke i Saborne crkve u Zaječaru, Istorijski arhiv “Timočka krajina” Zaječar i Eparhija timočka, organizuje izložbu „Rođenje hrama – 190 godina Saborne crkve u Zaječaru“.