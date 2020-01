BOR – Služba za zdravstvenu zaštitu dece borskog Doma zdravlja dežuraće 7. januara od 7 do 15 sati. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva dežuraće za Božić od 7 do 19 časova samo radi podele redovne terapije. Služba Hitne pomoći radiće non stop. Od apoteka Živković, 7. januara dežuraće apoteka u ulici Kralja Petra Prvog od 7 do 19 časova. Apoteka u sistemu “Dr max” u ulici Nikole Pašića bb i apoteka u ulici Moše Pijade 17, 7. januara neće raditi.

Prodavnice većih trgovinskih lanaca koji posluju u Boru za vreme božićnih praznika radiće po izmenjenom radnom vremenu. Prodavnice kompanije Tekijanka na dan Božića, 7.januara neće raditi. I u kompaniji Lidl Srbija Božić će takođe biti neradan, dok će od 8. januara raditi po uobičajenom radnom vremenu od 8 do 22 sata. Maloprodajni objekat trgovine Maxi u Boru, takođe neće raditi 7. januara.

Borski Vodovod će imati dežurnu ekipu za slučaj hitnih intervencija na vodovodnoj mreži i kanalizaciji. U slučaju kvarova na liftovima broj telefona dežurne službe je 063 480594. U slučaju kvarova na elektroinstalacijama telefon dežurnih je 030 422888.

Pošte u Boru tokom Božićnih praznika neće raditi.