Vest – 60 godina majdanpečkog rudnika 25.6.2021.

novinar – Dušica Stojanović

MAJDANPEK – Pre tačno 60 godina, 25. juna, zvanično je počeo da radi novi Rudnik bakra Majdanpek.

Istorija rudarenja na ovim prostorima, međutim, meri se hiljadama godina, a još jedan dokaz za to „isplivao“ je slučajno, kako to neretko biva, sa prošlogodišnjim poplavama, koje su urušile korito reke Mali Pek i razotkrile nešto što iskusnom inženjeru geologije u penziji, magistru Periši Živkoviću, nije moglo da promakne.

„Na levoj obali reke, primetio sam, naime, brojne odlomke šljačišta, koje, pripada najstarijoj topioničarskoj delatnosti. Tu su i ostaci najstarijeg aluviona i sve nam to jasno potvrđuje da se nalazimo na najstarijem, ali i najvećem ležištu u Evropi, zbog čega smatram da Majdanpek zaslužuje i treba da dobije jedan muzej stena i minerala, u kojem bi bilo izloženo svo to geološko bogatstvo sa ovih prostora“, ispričao nam je na mestu otkrića, mr Živković, koji kaže da je to bio i poslednji trenutak da se, pre završetka sanacije korita Malog Peka, prikupe i materijalni dokazi, koji će nauci poslužiti za dalja istraživanja.

Inače, 25. juna, 1961. godine, kada je svečano obeležen novi početak proizvodnje, put borske topionice, otpremljene su i prve količine koncentrata bakra iz majdanpečkog rudnika, koji nastavlja da ispisuje stranice svoje istorije.