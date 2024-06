Ambasador Australije Daniel Emeri posetio Bor

Australija je jedna od najpoznatijih rudarskih zemalja u svetu, koja decenijama beleži privredni rast pre svega zahvaljujući ovoj grani industrije. U Boru poslije nekoliko australijskih kompanija, a očekuje se da se njihov broj, sa razvojem industrije poveća, rečeno je prilikom posete ambasadora Australije Gradu Boru.

BOR – Ambasador Australije u Republici Srbiji Daniel Emeri sa saradnicima posetio je Grad Bor i sastao se sa predstavnicima lokalne samouprave.

Kako se čulo na sastanku, rudarstvo je u Australiji decenijama osnova privrednog razvoja i mnogi gradovi u ovoj zemlji liče na Bor. Takođe, pojedine kompanije iz ove države se duže vreme uspešno bave istraživanjem rudnih ležišta u okolini Bora.

„Ovo je moja prva poseta vašem gradu i veoma mi je drago da sam ovde. Impresioniralo me je ono što sam čuo o ubrzanom razvoju grada, koje se dešava zahvaljujući investicijama i napretku rudarstva u Boru, ne samo rudnika već i rudarskih istraživanja. Drago mi je i da u Boru rade pojedine australijske kompanije, od kojih neke rade na istraživanjima ležišta, a neke pružaju rudarske usluge. Kako se industrija bude razvijala, očekujem da ovde bude još kompanija iz Australije. Kada pogledam kako izgleda bor osećam se kao kod kuće, jer mi je to prepoznatljivo okruženje i podseća me na rudarske gradove u Australiji. Rudarska industrija je veoma snažna u Australiji, ona je osnova napretka kod nas decenijama unazad i nastavlja da se razvija kroz domaće i strane investicije. Ona čini više od 10 odsto BDP-a u Australiji, a smatram da u Srbiji postoji mogućnost da rudarstvo u budućnosti bude ekonomski sve značajnije, sa stranim investicijama. Naravno, razvoj rudarstva moraju da prate najviši standardi zaštite životne sredine i bezbednosti zaposlenih. Australijske kompanije tu mogu mnogo da doprinesu, jer imaju mnogo iskustva na ovim poljima“, rekao je Daniel Emeri, ambasador Australije u Srbiji.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić je naglasio da se rudarstvo u Boru poslednjih pet godina intenzivno razvija i da je zahvaljujući tome privredni rast u gradu veliki, značajno je smanjena nezaposlenost, a po proseku zarada, Bor je drugi grad u Srbiji.

Ovo je bila prva poseta ambasadora Australije Daniela Emerija Boru. Prema njegovim rečima očekuje se da sa razvojem rudarstva u Bor dođe još australijskih kompanija kao i da grad i dalje napreduje i razvija se na svim poljima ne samo u delu rudarske proizvodnje i eksploatacije.