Autobusi Bortravela ponovo na prigradskim i gradskim linijama

BOR-Nakon višenedeljne pauze zbog epidemije korona virusa,od danas su na području Grada Bora počeli da saobraćaju prigradski i gradski autobusi Botravela , ali kao za vreme školskog raspusta. Putnika je za sada manje, ali se narednih dana očekuje veći broj. Međutim, vodiće se računa da ne bude gužve u autobusima ,u sladu sa Uredbom Vlade RepublikeSrbije.

„ Svi gradski autobusi su krenuli jutros u šest sati, jedino u vreme policijskog časa neće saobraćati od 18 do 21 sat, a nakon toga ,zbog prevoza radnika, saobraćaj će biti normalizovan do 23 sata. Saobraćaj prema selima je redovan kao do sada, jer su u vreme vardenog stanja funkcionisale koridorske linije“, rekao je Dragan Rajić, direktor preduzeća Bortravel

U Bortaravelu kažu,da prvog dana vozači i putnici poštuju sve propisane mere prevencije.

„Autobusi su u proseku popunjeni 25 odsto,što je u skladu sa merama koje je propisala Vlada Republike Srbije. Takođe samo po jedan putnik je na sedištu. Svi koriste zaštitnu opremu i putnici ulaze samo na prva vrata, naglasio je Nebojša Micić, šef saobraćaja.

Takođe,primenjuje se i mera da kabine vozača budu odvojene fizičkom barijerom od putničkog dela. Mesta za stajanje u vozilu su vidljivo obeležena kako bi se poštovala fizička distanca. Autobusi se pojačano dezinfikuju, u zavisnosti od potreba dva do tri puta dnevno,redovno provetravaju prirodnom ventilacijom i ne koriste centralizovani način klimatizacije.

Međugradski autobusi Botravela počinju da saobraćaju od 11.maja. U planu je da se linije uvode postepeno, u skladu sa potrebama putnika.