Baka Stana iz Majdanpeka jedna od 194 stogodišnjaka u Srbiji

Na području Srbije, prema poslednjem popisu, živi 194 stanovnika starosti sto i više godina. Baka Stana Danilović iz Majdanpeka, jedna je od njih. Ona je ovih dana napunila sto godina i bez obzira što su oko nje potomci, dva sina, petoro unučadi i četiri praunuka, još uvek sama brine o sebi, razborita je i vedrog duha.

„Bilo je i dobrih i loših dana, sve je to život. Ako me pitate za recept za dugovečnost, ne znam šta bih vam rekla, sem da se čuvate koliko možete od svega, od prehlada i drugih bolesti, da jedete svu hranu i to posebno kuvana jela“, jednostavno objašnjava baka Stana.

Kao i ona sama i njena rođendanska želja bila je skromna, da se na dan njenog stotog rođendana okupe svi dragi ljudi, deca, komšije i prijatelji, koji su joj tu želju i ispunili.