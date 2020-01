Borani pripremaju Božićnu trpezu – pijaca odlično snabdevena

BOR – Nakon novogodišnje, treba pripremiti trpezu za Badnje veče, svečani ručak za Božić i to Borani ovih dana intenzivno rade. Marketi u Boru su dobro snabdeveni svim namirnicama koje su potrebne za prazničnu trpezu, ali oni koji su se odlučili da ne menjaju stare navike, i dalje pazare na pijaci i zadovoljni su ponudom. Prodavci su takođe zadovoljni, a tezge pune.

Cena suvog voća koje je obavezni deo trpeze na Badnji dan je od 100 do 250 dinara, a na pijaci se mogu kupiti sve sušene voćke: šljive, kajsije, urme, smokve, suvo grožđe, brusnice. Komad bundeve je 50 dinara a sveže voće od 50 do 200 dinara. Na posnoj trpezi riba zauzima glavno mesto, a na pijačnim tezgama u ponudi su smrznuti som i smuđ po ceni od 500 dinara za kilogram, bela riba očišćena 250 dinara za kilogram, oslić fileti 450. Osim hrane, Badnji dan i Božić ima simbole koji su veoma značajni i obavezni su deo aranžmana na stolu, to su žito, badnjak, slama, drenova grančica, sveća. Vredni i kreativni trgovci su i ove godine ponudili Boranima veliki izbor božićnih ukrasa, a cene su od 50 do 250 dinara.

Šta će se naći na božićnoj trpezi, izbor je svake porodice, ali je najbitnije da se porodica okupi za stolom i u miru, ljubavi i blagostanju dočeka najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Isusa Hrista – Božić.