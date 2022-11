Borska javno komunalna preduzeća spremna za zimu

BOR – Javna komunalna preduzeća u Boru spremna su za prve snežne padavine najavljene ovog vikenda. U održavanje putne mreže u zimskim uslovima biće uključeno šezdesetak radnika Javnog komunalnog preduzeća „3,oktobar“ koji imaju na raspolaganju više od 20 vozila sa pratećom opremom.

„Svako selo ima po jednu mašinu za čišćenje ulica i rejonskih puteva. Što se teče Toplane i ovo preduzeće je spremno. Ima dovoljno uglja, a po potrebi u rad će biti uključen i pogon energane„, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

I „Vodovod“ je spreman za predstojeću zimu, pumpe su servisirane na vreme, a na izvorištima ima dovoljno vode. Problemi, po svemu sudeći, se očekuju u snabdevanju električnom energijom, pre svega, u selima, jer se nedovoljno ulagalo u sanaciju elektromreže. Nema dovoljno materijala, radnika, a nedostaju i vozila, rečeno je na sastanku stručno operativnog tima. Grad je još jednom najavio pomoć u rešavanju ovog problema.

„Mi smo tim povodom od EPS-a tražili da nam dostavi predlog koliko je novca potrebno da kupimo nove stubove, provodnike i kao grad zajedno sa javnim preduzećima pomognemo u zameni elektromreže. Očigledno da u EPS-u to ide sporo i predlog još nismo dobili. Naš član veća je dobio zadatak da on to uradi i do petka očekujemo da nam ga dostavi„, dodao je Aleksandar Milikić.

Predložena finansijska sredstva za kupovinu stubova i provodnika ući će u budžet za narednu godinu, kako bi žitelji sela konačno imali kvalitetnije snabdevanje električnom energijom.