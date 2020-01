Borska Osnovna škola „Sveti Sava“ obeležila Savindan

BOR – Srpske crkve i škole, danas slave školsku i hramovnu slavu Svetog Savu. A posebnu čast ali i odgovornost da nosi ime srpskog arhiepiskopa i prosvetitelja već pola veka neguje Osnovna škola „Sveti Sava“ u Boru. Tim povodom danas je u školi rezan slavski kolač i održana svečana priredba.

„Nama je velika čast da nosimo ime slavnog Svetog Save i potrudili smo se da na najlepši način danas obeležimo Savindan. Ovom prilikom čestitam svim kolegama i učenicima Savindan. Inače, ove godine naša škola obeležava veliki jubilej, pola veka postojanja i rada, to ćemo naknadno obeležiti u maju mesecu, a danas smo spremili prigodan program, priredbu koju su deca revnosno pripremala sa svojim nastavnicima. Samo ime Sveti Sava deci već mnogo znači, ali smo ove godine uneli malo novina, pa na neki savremeniji način prikazali kako bi to bilo kada bi Sveti Sava ponovo danas bio među nama. To je deci veoma zanimljivo i potrudili su se da publika danas uživa u priredbi„, kaže Mirjana Lazić direktor Osnovne škole „Sveti Sava“ u Boru.

Savindan je jedan od najvećih hramovnih i porodičnih praznika, svetkuju ga mnoge zanatlije, a prema zakonu iz 1841. Dan Svetog Save, 27. januar, određen je za praznik svih srpskih škola i prosvetnih ustanova.