Borski džudisti osvojili 12 medalja na međunarodnom turniru „Srećno 2021“

Na tradicionalnom međunarodnon turniru „Srećno 2021“ u Boru učestvovalo je 215 takmičara, među kojima i 18 takmičara organizatora turnira – Džudo kluba „Bor“, koji su osvojili 12 odličja.

Prva mesta zauzele su Anastasija Nikolić u kategoriji starijih pionirki do 32kg, Sara Šainović u kategoriji starijih pionirki preko 63kg i Nikolina Aritonović u kategoriji kadeta do 44kg.

Srebrne medalje osvojili su: Veljko Pavlov u kategoriji poletaraca do 50kg,

Dalibor Nešić u kategoriji starijih pionira do 34kg, Mateja Vlajić u kategoriji starijih pionira do 38kg, kao i Mihaela Vlajić u kategoriji kadeta do 48kg i Milica Jovanović u kategoriji kadeta do 75kg.

Bronzane medalje osvojili su Veljko Stanković u kategoriji poletaraca do 28kg, Ognjen Grečić u kategoriji poletaraca do 46kg, Nemanja Canjević u kategoriji starijih pionira do 66kg i Nemanja Popović u kategoriji kadeta do 55kg.