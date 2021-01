Borski inspektori dežuraju i za Novu Godinu

BOR-Nadležne inspekcije Grada Bora uz pomoć službenika Policijske uprave 31. decembra i prvog januara nastaviće da kontrolišu primenu preventivnih mera kod privrednih subjekata i fizičkih lica u cilju suzbijanja epidemije korona virusa. Prvenstveno će kontrolisati rad ugostiteljskih objekata, jer je odlukom Vlade njihovo radno vreme za doček Nove Godine i prvog januara ograničeno do 18 sati.

Osim objekata za dostavljanje hrane, 24 sata mogu da rade sve vrste apoteka i benzinske pumpe. A koliko se sve ove mere Vlade sprovode nastavljaju da kontrolišu borski inspektori

S obzirom na novo kraće radno vreme ugostitelja, mnogi će novogodišnje žurke organizovati u stanovima. U tom slučaju za poštovanje kućnog reda zaduženi su upravnici zgrada. Ukoliko,ipak, dođe do remećenja oni su u obavezi da to prijave Komunalnoj inspekciji. Nove mere su na snazi do 11.januara.