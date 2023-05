Boško, novi stanar Zoo vrta u Boru

Boško je novi stanar Zoo vrta u Boru. Ovo ime izvučeno je od pristiglih više od 60 predloga na nagradni konkurs ovog preduzeća, gde su učestvovali borski mališani. Reč je o mladunčetu ponija, starog svega desetak dana.

BOR – Pre desetak dana u borskom Zoološkom vrtu rođeno je ždrebe Šetland ponija. Po tradiciji, nadležni u ovom preduzeću pokrenuli su nagradni konkurs za mališane o dodeli imena ovoj prinovi. Pristiglo je 67 predloga, a žrebanjem u jutarnjem programu TV Bor izvučeno je ime Boško. Nagrađeni mališan imaće priliku da do kraja godine koristi besplatnu ulaznicu za Zoo vrt.

U borskom Zoo vrtu sada boravi više od 130 jedinki predstavnika više od 70 vrsta životinja.

Odlukom odbornika Skupštine Grada Bora cena ulaznice od 1.juna biće 150 dinara, umesto dosadašnijh 100, a besplatan ulaz u Zoološki vrt moći će da koriste deca do 7 godina, a ne kao do sada do 12.

Inače. radno vreme Zoološkog vrta u Boru je od 10 do 20 sati, a do kraja maja ulaznica je samo 100 dinara.