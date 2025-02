Bronza na Evropskom juniorskom prvenstvu za Mateju Tadića

Protekli vikend bio je uspešan za borske sportiste. Mateja Tadić osvojio je bronzanu medalju na Evropskom juniorskom prvenstvu, a u ligaškim utakmicama bili su uspešni košarkaši, košarkašice i stonoteniseri. Značajne rezultate imali su i karatisti i strelci.

BOR – Borski kuglaš Mateja Tadić osvojio je bronzanu medalju na juniorskom prvenstvu Evrope koje je od 3. do 9. februara održano u Apatinu. Tadić je u osmini finala savladao češkog kuglaša Adana Františeka, zatim je u četvrtfinalu bio bolji od Kirila Jakuba iz Poljske, a u polufinalu je mađarski takmičar Juhaz Bence bio bolji. Reprezentacija Srbije je u ukupnom plasmanu zauzela peto mesto sa jednom zlatnom i dve bronzane medalje.

Košarkašice Rudara 1903 pobedile su u 16. kolu Druge lige Srbije na domaćem terenu Proleter iz Novog Sada 64:43. Iako su gošće imale ulogu favorita u ovom meču, Rudar je pružio znatno bolju partiju u odnosu na prethodne utakmice i u prvoj četvrtini primio svega četiri poena, a do kraja prvog poluvremena stigle su do velike prednosti 34:16 i rutinski privele utakmicu kraju. Boranke su posle ovog kola na deobi sedmog i osmog mesta sa Srbobranom sa 20 bodova, pet pobeda i deset poraza. Narednu utakmicu igraju već u sredu, kada gostuju ekipi SDP Radnički u Kragujevcu, koja ima svega bod manje od Rudara.

Košarkaši Bora pobedili su i 17. kolu Prve regionalne lige Jastrebac iz Aleksinca minimalno 76:75. Bor je do važnih bodova stigao u izjednačenoj utakmici u završnici poslednje četvrtini. Na desetak sekundi pre kraja utakmice Jastrebac je trojkom stigao do izjednačenja 75:75, ali je Bor sa linije slobodnih bacanja stigao do poena prednosti koji im je uz dobru odbranu, doneo pobedu. Sa 22 boda Bor i Knjaževac dele 11. i 12. mesto na tabeli.

Stonoteniseri Kopera pobedili su u 13. kolu Druge lige Srbije u Boru Pustu Reku iz Bojnika 4:1. I ovog puta najbolji u domaćoj ekipi bio je Kristijan Stanojkovski, a sa samo jednim porazom u dosadašnjem takmičenju Koper zauzima prvo mesto na tabeli.

Takmičari Karate kluba Bor osvojili su na dva takmičenja ukupno 17 medalja, pet zlatnih, sedam srebrnih i pet bronzanih. Najuspešniji je bio Uroš Radivojević i proglašen je za najboljeg takmičara turnira u Valjevu.

Takmičarka streljačkog kluba Metalac Jana Ursuljanović osvojila je treće mesto na Kupu centralne Srbije u Jagodini u gađanju vazdušnom puškom, a Sandra Dimitrijević iz istog kluba plasirala se na četvrtu poziciju.