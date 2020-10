Četiri medalje za borske kik boksere na državnom prvenstvu u Beogradu

BOR, BEOGRAD – Na državnom prvenstvu u kik boksu koje je 10. i 11. oktobra održano u Beogradu, takmičari borskog Kik boks kluba Bor osvojili su tri zlatne i jednu srebrnu medalju. U disciplini lou kik u kadetskoj konkurenciji do 67 kilograma, prvo mesto je osvojio Uroš Krstić, u juniorskoj konkurenciji od 57 kilograma najbolji je bio Damir Sejdija, a u seniorskoj konkurenciji do 57 kilograma Boban Nikolić je osvojio srebrnu medalju. U disciplini kik lajt, u seniorskoj konkurenciji Nikola Kolev osvojio je zlato u kategoriji do 79 kilograma.

