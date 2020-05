Danas počelo e-zakazivanje za upis i testiranje prvaka

SRBIJA – Na Portalu eUprava od danas je dostupan elektronski upis budućih đaka prvaka, a u Kancelariji za IT i elektronsku upravu kažu da je uvođenje te nove usluge zahtevalo povezivanje 1.200 osnovnih škola, 150 domova zdravlja i baze podataka četiri ministarstava.

Na Portalu eUprave se nalazi uputstvo za roditelje kako da upišu dete u školu elektronski, od registrovanja na Portalu eUprava i pokretanja usluge eUpis do zakazivanja termina za testiranje i upis deteta.

Kako je saopštila Kancelarija za IT i elektronsku upravu, svaka osnovna škola je u obavezi da ponudi termine za upis i testiranje za period od 1. juna do 20. jula, a usluga eUpis će biti dostupna na Portalu od 28. maja do 10. jula.

Ukoliko slučajno željena škola nije objavila termine ili su svi termini popunjeni potrebno je da ih građani kontaktiraju telefonom.