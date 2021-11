Dežurne službe za državni praznik

BOR – Za državni praznik, Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11.novembra, državna preduzeća neće raditi administrativne poslove, ali će u Boru građanima biti dostupne dežurne tehničke službe komunalnih preduzeća. Za prijavu eventualnih kvarova dežuraće Sektor distribucije toplotne energije „Toplifikacija“ koji građani mogu dobiti na broj 030 426 398 ili 0800 30 30 31. Borski Vodovod će imati dežurnu ekipu za slučaj hitnih intervencija na vodovodnoj mreži i kanalizaciji koju Borani mogu dobiti na broj 030 421 234, a u slučaju kvarova na liftovima broj telefona dežurne službe je 063 480594.

Pošte Srbije takođe neće raditi po uobičajenom radnom vremenu, pa će u Boru dežurati samo Pošta Bor 1.

U borskom Domu zdravlja, Služba hitne medicinske pomoći biće dežurna 24 sata, Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece radiće od 7 do 15 časova, a u Službi za zdravstenu zaštitu odraslog stanovništa od 7 do 20 časova radiće samo injekciona ambulanta.

Kovid ambulanta „Rudar“ i za praznik radi po uobičajenom radnom vremenu od 7 do 22 sata, kovid ambulanta za kontrolne preglede u Domu zdravlja od 7 do 20 časova. Punkt za vakcinaciju protiv COVID – 19 u Domu zdravlja radiće od 9 do 17 sati, a punkt za vakcinaciju protiv sezonskog gripa u četvrtak, 11. novembra neće raditi.