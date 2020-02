Dežurstva prodavnice, Pošta, Vodovod

BOR – Objekti većih trgovinskih lanaca u Boru u vreme Sretenjskog praznika radiće po uobičajnom radnom vremenu. U ponedeljak, 17. februara. Trgovina „Maksi“ radiće od 8 do 21 sat, objekti „Tekijanke“ , od 7 do 21 sat, „Lava“ od 8 do 18 časova, a nemački „Lidl“ za potrošače će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i svakog dana.

U ponedeljak, od objekata Pošte u Boru dežuraće glavna pošta u ulici „Đorđa Vajferta“ 1 od 8 do 15 sati.

Borski Vodovod će takođe imati dežurnu ekipu za slučaj hitnih intervencija na vodovodnoj mreži i kanalizaciji, kao I dežurne bravare I električare koje možete pozvati na broj 030/421 234.