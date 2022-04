Dežurstva tokom praznika

BOR – Zbog proslave prvomajskih praznika neradni dani u Srbiji su 1, 2. i 3. maj.

U Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u borskom Domu zdravlja tokom dežuraće samo injekciono odeljenje od 7 do 20 sati. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece radiće od 7 do 15 sati, dok je Služba Hitne medicinske pomoći dežurna 24 sata. Vakcinalni punkt tokom praznika neće raditi. Kovid ambulanta „Rudar“ otvorena je od 7 do 17 sati, obaveštavaju iz borskog Doma zdravlja.

Za prvomajske praznike, od 1. do 3. maja, radiće dežurne pošte u samo nekoliko gradova u Srbiji, dok će u Boru Glavna pošta raditi u utorak, 3. maja od 8 do 14 sati, kažu u JP „Pošta Srbije“.