Dežurstva u borskom Domu zdravlja

BOR – Tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, Kovid ambulante „Metalurg“ i „Rudar“ u Boru radiće svakodnevno od 7 do 20 sati, a služba Hitne pomoći dežuraće 24 sata. Služba za zdravstvenu zaštitu stanovništva borskog Doma zdravlja, 31. decembra radi do 20 sati, a tokom prazničnih dana 1, 2, 3. i 7.januara od 7 do 19 sati dežuraće samo injekciona služba zbog terapija. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece 31.decembra radi do 20 sati, a u vreme praznika od 7 do 15 časova, obaveštavaju iz borskom Doma zdravlja.

