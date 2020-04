BOR – Narednih dana Dom zdravlja u Boru imaće praznično radno vreme. Služba za zdravstvenu zaštitu dece tokom Uskršnjih praznika dežuraće od 7 do 15 sati, Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva od 7 do 18 časova. Hitna pomoć ima 24-časovno radno vreme dok će Covid ambulanta „Rudar“ raditi od 7 do 22 sata.

