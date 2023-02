Dežurstva u  Domu zdravlja tokom praznika

BOR – Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u borskom Domu zdravlja, injekciono odeljenje, 15. i 16. februara radi od 7 do 19 sati. Služba za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog i školskog uzrasta, u dane praznika, dežura od 7 do 15 časova. Služba hitne medicinske pomoći radi, uobičajeno 24 sata.

Punkt za vakcinaciju protiv sezonskog gripa ne radi, dok je kovid ambulanta „Rudar“ otvorena od 7 do 15 sati, a tu se vrši i PCR testiranje od 7 do 9 časova. Epidemiološka služba u Domu zdravlja vrši komercijalno testiranje i testiranje pacijenata koji idu na operaciju od 7 do 14 časova.