Dobri rezultati košarkaša, medalje za karatiste na Prvenstvu Srbije

BOR – Košarkaši Bora pobedili su i u osmoj utakmici Prve regionalne lige Srbije grupa istok A, na gostovanju u Vlasotincu istoimenu ekipu, 83:61. Borani su 16 bodova ubedljivo prvi na tabeli ispred Morave koja je na drugom mestu sa 14 bodova. Do kraja prvog dela takmičenja ostale su još četiri utakmice od kojih se dve igraju do kraja godine, a preostale dve su planirane za januar i februar. Prvi cilj borske ekipe, plasman u plej of takmičenje u koje idu najbolje četiri ekipe iz ove grupe, već je ostvaren. Značajno je da Borani imaju što više bodova u duelima sa ostalim ekipama koje budu zauzela prva četiri mesta, jer se bodovi prenose u narednu, plej of fazu, gde će se sastati sa najboljim ekipama iz grupe istok B. U ovoj grupi za sada su na prve četiri mesta Niški Marinos, Panteri iz Vranja, Akvavis Akademi iz Leskovca, a Ratnici i Jablanica dele četvrto i peto mesto.

Košarkašice Rudara 1903 savladale su u devetom kolu Druge lige Srbije, na domaćem terenu, ekipu Srbobrana 72:64 u derbiju začelja tabele. Na poluvremenu bilo je nerešeno 31:31, a borska ekipa uspela do kraja utakmice da stigne do druge pobede ove sezone i da ostane u igri za opstanak u ovom rangu takmičenja. Rudar 1903 je trenutno na deobi devetog i desetog mesta sa Srbobranom sa po 11 osvojenih bodova. Na začelju tabele su Karaburma i Stara Pazova sa po deset bodova, ali imaju i utakmicu manje.

Takmičari Karate kluba Bor osvojili su dve srebrne i jednu bronzanu medalju na Prvenstvu Srbije za kadete i juniore koje je proteklog vikenda održano u Pančevu. Srebrne medalje u kategoriji kadeta osvojili su Iva Krstić i Nemanja Petrović u katama, a bronzanu medalju u borbama juniora do 68 kilograma osvojio je Emir Sejdija. Na takmičenju je učestvovalo 600 takmičara iz više od 100 srpskih klubova, koji su na prethodnim regionalnim prvenstvima ostvarili najbolje rezultate i na taj način se plasirali na državno prvenstvo.

Vaterpolisti Bora poraženi su kao domaćini u prijateljskoj utakmici od Vrnjačke Banje 22:16. Borska ekipa prethodnog vikenda pobedila je tri puta Belu Crkvu, a sve ove utakmice bodovaće se u takmičenju Vaterpolo saveza Srbije.