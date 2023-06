Dva srebra i bronza za borske kik boksere

Kik bokseri iz Bora osvojili su tri medalje na Svetskom kupu koji tokom vikenda održan u Mađarskoj. Fudbaleri su u Borskoj okružnoj ligi uglavnom odložili utakmice, a mladi stonoteniseri su se iz Kragujevca vratili sa jednom medaljom.

BOR – Takmičari kik boks kluba Bor osvojili su tri medalje na svetskom kupu koji je održan u Budimpešti. U kategoriji seniora do 60 kilograma Damir Sejdija je osvojio srebrnu medalju, a u konkurenciji do 57 kilograma, Boban Nikolić je osvojio bronzu. U kategoriji juniora do 71 kilograma Uroš Krstiće je osvojio srebrnu medalju. Na svetskom kupu učestvovalo je više od tri hiljade takmičara iz svih delova sveta.

Tokom vikenda su odigrane samo tri utakmice Borske okružne lige, dok je ostalih pet odloženo za 24. jun, zbog loših vremenskih uslova. Ekipe sa područja Bora nisu igrale u ove tri utakmice. Sloga je savladala Urovicu ubedljivo 7:2, Branik je pobedio Polet iz Jabukovca 3:0, dok je Mala Vrbica savladala Ključ 5:1. Predstojećeg vikenda Brestovac gostuje Radničkom, Krivelj u Donjem Milanovcu igra protiv Poreča u derbiju začelja tabele, Šarbanovac u Miloševu igra sa istoimenom ekipom, a Nemetali u Donjoj Beloj Reci dočekuju Polom.

Konačan plasman znaće se krajem nedelje, ali je sigurno da je ove sezone titulu ubedljivo osvojio Branik iz Štubika sa 79 bodova. Na drugo mesto plasirala se Mala Vrbica sa 63 boda, dok je Šarbanovac bez obzira na ishod poslednje utakmice treći, jer ima 57 bodova, šest više od Sloge koja je na četvrtom mestu. Nemetali su na sedmom mestu sa 36 bodova, Brestovac deli osmo i deveto mesto sa Poletom sa 35 bodova, dok se za opstanak bore Poreč, Krivelj, Radnički, Blizna i Polom.

Mladi takmičari stonoteniskog kluba Koper učestvovali su tokom vikenda na međunarodnom turniru za mlađe kadete i kadetkinje, juniore i juniorke, koji je održan u Kragujevcu. Bronzane medalje osvojile su Petra Bukić, Lena Jonović i Anja Ignjatović u konkurenciji kadetkinja.