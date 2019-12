Eksproprijacija zemljišta na Borskom jezeru

Lokalna samouprava u Boru će naredne godine moći da počne proces otkupa, odnosno eksproprijacije, zemljišta na Borskom jezeru, kako bi se omogućila primena Plana regulacije ovog turističkog područja koji je usvojen pre više od godinu dana. Time će se omogućiti i značajniji infrastrukturni radovi na Borskom jezeru.

BOR – Na zahtev lokalne samouprave u Boru, Vlada Republike Srbije odobrila je mogućnost eksproprijacije zemljišta na Borskom jezeru i njegovog pretvaranja u javno dobro.

Cilj je da se otkupom zemljišta omogući da Grad Bor uloži u infrastrukturu na Borskom jezeru, izgradnju putne infrastrukture, javne rasvete, vodovodne i što je najznačajnije kanalizacione mreže. Urbanim uređenjem prostora oko Borskog jezera, značajno bi se poboljšala turistička ponuda Grada Bora što je glavni razlog za ova ulaganja.

To ipak ne znači da će Grad Bor moći da uloži u uređenje plaža, koje su prema rečima gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića ušle u takozvanu non kor imovinu prilikom prodaje RTB-a Bor, nisu prenete Ziđinu, već su ostale u starom RTB-u Bor, a po završetku kompletne procedure očekuje se da one pripadnu Gradu Boru, nakon čega će moći da se govori o ulaganjima u njih.