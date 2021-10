ILINO – Dušan Milisavljević, konzervator, restaurator i dizajner dvorskog i crkvenog nameštaja, tokom 35 godina karijere, svoje znanje i talenat ugradio je u 34 crkve širom zemlje i sveta. Pored toga, uradio je kolekciju od 800 komada dvorskog nameštaja i nekoliko hiljada konzervacija i restauracija. Iako živi u Beogradu, a poreklom je iz Like, put ga je doveo u Ilino gde je sopstvenim idejama sagradio „Mesto sreće – Rtanjske dvore“.

„Došao sam u Ilino 2010. godine, sasvim slučajno, došao sam da zakažem svoju izložbu u Sokobanji i shvativši da Sokobanja nema muzej već samo galeriju, odlučio sam da napravim svojevrsni muzej ovde i tako su nastali Rtanjski dvori“, objašnjava Milisavljević.

Osim dvora, Dušan je uredio i restoran iz 1900. godine simboličnog imena „Zaboravi ako možeš“.

„Taj restortan sam spasao tako što nisam hteo da ga rušim, ušao sam u duplo veći posao da bi mu spasao dušu. To je danas duša Ilina i kada bi to stalo, i ovde bi sve obraslo u korov. Inače, ovde su svi objekti građeni u srpskom, novom stilu sa prepoznatljivim krovovima, jako kvalitetnom austrijskom građom po mojim projektima, a unutra sve to ima dušu jer je opremljeno dvorskim nameštajem, tu su stari komadi nameštaja iz perioda 1860. do 1880. godine“, kaže Milisavljević.

Etno kompleks „Rtanjski dvori“ čini pet prostranih apartmana, Kula tri princeze, u podnožju druga kula, zatim Vila Kalina, Vila Lana i apartman Katarina koji mogu da prime od 16 do 20 osoba.

„Mi nismo veliki, nije nam to cilj, želim da budemo prepoznatljivi. Ovde dolaze ljudi iz celog sveta, Amerike, Novog Zelanda, Kanade, Belgije, naši ljudi iz Subotice, Beograda, Smedereva, ljudi sa dušom koji se uvek vraćaju, više puta godišnje, jer cene ovaj mir, spokoj i lepotu koju možemo da im ponudimo, vole antikvitete, starine, srpsku istorijsku priču, a pre svega, osećaju našu ljubav i dušu ovog mesta sreće“, kaže Milisavljević.

„Rtanjski dvori“ su okruženi šumom, izvorom lekovite vode Vilino vrelo iz 1455. godine i brdom Garvanica. Iako je slučajno došao baš ovde i sagradio „Rtanjske dvore“, u dubini duše protomajstor SPC i akademik Dušan Milisavljević, siguran je da svako ima zapisan svoj put Svetosavlja, a njegov je upravo na mestu sreće u selu Ilino.