BOR-Podela februarskih računa za komunalne usluge u Boru kasni zbog zakonskih izmena i dopuna u vezi novog koda. Računi na kućne adrese stižu do kraja nedelje, a svi oni koji obaveze izmire do 30. marta imaju pravo na popust od pet odsto. Ujedno iz Javno komunalnog preduzeća za stambene usluge podsećaju građane koji nisu platili račune za mart prošle godine, da će biti utuženi do kraja meseca ukoliko do tada ne izmire obaveze.

Continue Reading