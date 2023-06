Fudbaleri na gostovanjima, mlade rukometašice na prvenstvu Srbije

Tokom vikenda igraju se utakmice pretposlednjeg kola fudbalske Zone istok i 28. kola Borske okružne lige. U Sportskom centru „Bobana Momčilović Veličković“ od 2. do 5. juna biće održano državno prvenstvo za rukometašice u kategoriji kadeta.

BOR – U fudbalskoj Zoni istok tokom vikenda igraju se utakmice 29. kola. Fudbaleri Bora su u ovom kolu slobodni, Zlot se u nedelju u 14 sati i 30 minuta sastaje sa Jedinstvom u Pirotu, a Slatina takođe u nedelju od 17 i 30 u Babušnici igra protiv Lužnice. Đerdap u ovom kolu gostuje Rtnju u Boljevcu, a Balkanski u Pirotu igra protiv Tanaska Rajića. U ostalim utakmicama, radnički dočekuje Knjaza, Ozren igra protiv Rajka Mitića, a Brodoremont u Kladovu dočekuje ekipu Hajduk Veljko. Dva kola pre kraja takmičenja Đerdap je na prvom mestu sa 68 bodova, Balkanski iz Dimitrovgrada je drugi sa 65, a Bor je na trećem mestu sa 61-nim bodom. Zlot je peti na tabeli sa 36 bodova, a Slatina je dvanaesta sa 26 boda. Iza nje su Brodoremont sa 25, Radnički sa 23 i Ozren sa 12 bodova.

U Borskoj okružnoj ligi igraju se utakmice 28. kola. U nedelju Nemetali u Donjoj Beloj Reci dočekuju Brestovac, Krivelj gostuje trećeplasiranoj Maloj Vrbici, a Šarbanovac gostuje u Jabukovcu ekipi Poleta. U ostalim utakmicama Sloga dočekuje Radnički, Poreč se sastaje sa Urovicom, Rudna Glava dočekuje Polom, Miloševo igra protiv Ključa, a Branik dočekuje Bliznu.

Branik je već obezbedio titulu prvaka, Šarbanovac deli drugo i treće mesto sa Malom Vrbicom sa po 57 bodova, Nemetali su sedmi sa 35, Brestovac osmi sa 33, a Krivelj deli 12. 13. i 14. mesto sa Poletom i Raqdničkim sa po 29 bodova.

Od 2. do 4. juna u Boru se igra završni turnir državnog prvenstva za rukometašice za ekipe kadeta. Na njemu učestvuje 12 ekipa, podeljena u četiri grupe, a prvoplasirane ekipe igraće polufinalne i finalne utakmice turnira. Bor je u grupi sa Crvenom zvezdom i Železničarom. Mlade borske rukometašice, koje su prošle godine bile druge u Srbiji što je najveći klupski uspeh do sada, pokušaće da ponove ovaj rezultat i da uz pomoć publike možda stignu i do titule državnog prvaka. Ukoliko osvoje prvo mesto, polufinalne utakmice se igraju u subotu popodne, a finalne su na programu u nedelju.