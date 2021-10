Hotel „Ramonda“ proširuje kapacitete

RTANJ/BOLJEVAC – U prelepom prirodnom okruženju sa povoljnom klimom, u podnožju misteriozne planine Rtanj, smešten je sada već čuveni hotel Ramonda. Skladno uklopljen u prirodni ambijent, namenjen turistima koji žele oazu mira, panoramski pogled, vrhunsku uslugu, moderno opremljen prostor, avanturizam, odmor i rekreaciju, sve na jednom mestu.

„ Hotel Ramonda je pre svega mali, planinski butik hotel, koji se nalazi u podnožju mistične planine Rtanj. Raspolažemo dvadeset jednom smeštajnom jedinicom a hotel je počeo sa radom 2019. godine. U sklopu hotela nazi se pansionski „a la cart“ restoran, tu je i naša hotelska biblioteka koja broji više od tri hiljade naslova i na koju smo posebno ponosni, kao i igraonice za decu u zatvorenom i dve na otvorenom prostoru. U okviru velnes i spa centra nalaze se zatvoreni bazen sa hidromasažnom kadom, finska sauna, parno kupatilo, sobe za masažu, mini teretana a tu je i naše veštačko jezerce sa prirodnim prečišćavanjem vode. Posebno smo ponosni na to što je hotel izgrađen od prirodnih materijala, tako da smo se uklopili u prirodni ambijent“, kaže Marija Todorović, menadžer prodaje i marketinga u hotelu „Ramonda“.

Potvda kvalitetne ponude i vrhunske usluge jesu zadovoljni gosti, kojih je i tokom protekle letnje sezone u hotelu Ramonda bilo do kompletne popunjenosti kapaciteta.

„ Ovu letnju sezonu završili smo sa rekordnim rezultatima, što možemo reći i za prethodnu. Zauzeće hotela kretalo se od 99 do 100 posto. Ono što je nama važnije i od samih brojki jeste zadovoljstvo naših gostiju. Naš najveći uspeh je to što nam se gosti rado vraćaju, to je najbolja potvrda timskog rada čitavog našeg kolektiva i menadžmenta hotela“, kaže Irena Gligorijević, šef recepcije u hotelu „Ramonda“.

Hotel Ramonda nalazi se na prostoru od tri hiljade 800 kvadrata a njegov kapacitet će biti značajno povećan. U toku je izgradnja još jednog objekta, u sklopu postojećeg hotela, koji će se prostirati na oko 10 hiljada kvadrata i imaće još tridesetak smeštajnih jedinica sa svim dodatnim sadržajima. Novi objekat hotela Ramonda biće izrađen po istom principu, u skladu sa prirodnim okruženjem, a završetak izgradnje planiran je za 2023. godinu.