Info sesije TOC – a u istočnoj Srbiji

U prostorijama IT centra u Boru, TOC Asocijacija za razvoj održivih zajednica iz Zaječara održala je prvu od četiri Info sesija koje će biti realizovane do kraja februara u Istočnoj Srbiji. Cilj Info sesija je pružanje informacija o programu koji omogućava grupama pojedinaca da se prijave na konkurs sa projektom usmerenim ka rešavanju lokalnih izazova.

BOR – TOC Asocijacija za razvoj održivih zajednica iz Zaječara jedna je od osam posredničkih organizacija EU resurs centra za civilno društvo u Srbiji, Beogradskom otvorenom školom. Uloga TOC – a je da pruži podršku neformalnim grupama iz istočne Srbije, tačnije Borskog, Braničevskog, Zaječarskog i Pomoravskog okruga, koje imaju ideju i želju da relizacijom svog projekta reše neki problem u svojoj lokalnoj zajednici. Tim povodom, tokom poslednje nedelje februara TOC realizuje Info sesije, a prva je održana u Boru.

„Kroz ovaj projekat biće podržano 10 neformalnih grupa iz Zaječarskog, Borskog, Braničevskog i Pomoravskog okruga. Mi do kraja februara promovišemo ovaj konkurs i organizujemo Info sesije u cilju da svim zainteresovcanim ljudima, ne samo mladima već bilo kome ko želi da osnuje ili je osnovao neformalnu grupu, razjasnimo sve potencijalne nedoumice u vezi konkursa koji je otvoren do 6. marta, formulari su jednostavni a mogu ih preuzeti na sajtu [email protected]. Sve neformanlne grupe mogu da konkurišu za podršku do 235 hiljada dinara i oni će svoje projekte realizovati od 1. maja do kraja septembra“, kaže Dunja Marušić predstavnik TOC Asocijacije za razvoj održivih zajednica u Zaječaru.

Naredna Info sesije biće organizovana 27. februara u Požarevcu i Jagodini, a završna 28. februara u Zaječaru.