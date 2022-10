Iz godine u godinu povećava se broj zavisnika od narkotika

MAJDANPEK – U Srbiji se svake godine registruje hiljadu novih zavisnika od narkotika i taj broj stalno raste.

U cilju rešavanja ovog velikog problema, koji se ne tiče samo najbližeg okruženja i zdravstvenih radnika, već i celog društva, neophodan je mulltidisciplinarni pristup, ali i rad na preventivi. Upravo o tome bilo je reči na sastanku multidisciplinarnog tima za borbu protiv narkomanije u Majdanpeku.

„Sa multidisciplinarnim timom za borbu protiv narkomanije imamo sporazum i dobru saradnju i danas smo tu da čujemo šta je sve to do sad urađeno u tom smislu i dogovorimo aktivnosti kako bliže, tako i one dugoročne, strateške. Veoma je bitno da se svi koji imaju direktne ili indirektne veze sa ovim velikim problemom uključe u rad tima, jer struka u ovoj oblasti najbolje zna pravo stanje na lokalu“, rekao je Milan Pekić, direktor Vladine kancelarije za borbu protiv narkomanije, koji je prisustvovao sastanku u Majdanpeku.

Osim njega, u radu skupa učestvovao je i Aleksandar Žugić iz beogradskog Udruženja „Izlazak“, koje u sedam gradova Srbije, uključujući i Majdanpek, realizuje regionalni projekat „Biram oporavak“.