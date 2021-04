„Jumko“ u Rudnoj Glavi do Vidovdana

MAJDANPEK, RUDNA GLAVA – Dolazak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Rudnu Glavu izazvao je ogromnu pažnju i velika očekivanja kod meštana ovog sela. Oni su ga sa nestrpljenjem očekivali i ističu da je on do sada dolazio nekoliko puta.

Predsednik Vučić se meštanima odužio lepim vestima, najpre po pitanju infrastrukture. On je najavio rekonstrukciju puta od Rudne Glave do Donjeg Milanovca i u drugoj fazi i dela puta od Donjeg Milanovca do Majdanpeka. Ono što je posebno obradovalo žitelje Rudne Glave bilo je obećanje da će za Vidovdan u Rudnoj Glavi, najvećem selu u opštini Majdanpek, ali i jednom od većih seoskih naselja u Srbiji, biti otvoren pogon fabrike “Jumko” u kojem će posao dobiti blizu sto meštana, u najvećem broju žena.

Vučić je građanima zahvalio što čuvaju svoje mesto, što su tu i brinu o svojim porodicama.