Kišovito i toplo

U Srbiji u utorak umereno do potpuno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Od sredine dana očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak vetar južnih pravaca, u košavskom području sa olujnim udarima, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 5 do 12, maksimalna dnevna od 16 do 22 stepena, u Negotinskoj Krajini hladnije.

U Boru u utorak prepodne oblačno i suvo, popodne sa kišom. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 15 stepeni. Od srede promenljivo oblačno, povremeno sa kišom