Kol centar za podelu paketa pomoći građanima Bora

BOR – Podela paketa pomoći sa osnovnim životnim namirnicama socijalno ugroženim porodicama, nezaposlenim licima i penzionerima u Boru počela je 15. marta. U mesnim zajednicama i Centru za socijalni rad podela i dalje traje i nastaviće se dok svaki građanin, koji ima pravo na ovaj vid pomoći ne dobije paket.

Interesovanje građana je veliko, do sada je podeljeno nekoliko hiljada paketa, a novitet je uspostavljanje telefonskog kol centra na broju 060/73 777 25, na kome građani u periodu od 8 do 20 sati mogu da dobiju sve potrebne informacije i da se prijave ukoliko imaju pravo na paket pomoći, a zbog bolesti ne mogu da dođu do mesne zajednice. U toj situaciji paket će im biti isporučen na kućnu adresu.

Grad Bor je za pakete pomoći koji sadrže 17 osnovnih životnih namirnica iz gradskog budžeta izdvojio 30 miliona dinara.