Koliko se često smejemo?!

BOR – Danas je Svetski dan smeha, koji je osmislio i utemeljio Indijac Madan Kataira, s namerom da podstakne sve ljude na svetu da se smeju što češće jer će se osećati bolje, rasteretiti stresa, smanjiti brige i depresiju i tako ojačati imunitet. Pitali smo Borane koliko se često smeju i šta ih može najslađe nasmejati?

„Mislim da treba više i češće da se smejemo, mada je kriza i ima dosta teških trenutaka, ali ipak ne treba zaboraviti na smeh, jer on je najbolji lek„, kažu građani Bora. „Ja se stalno smejem, ja sam srećan čovek i ceo dan mogu da se smejem„, dodaje vidno nasmejan Boranin. „Mene često nasmeje neka duhovita emisija na televiziji ili kad sretnem neku dragu osobu„, dodaje prolaznik koji takođe ima osmeh na licu.

Činjenice o učinku smeha na zdravlje i rasoloženje su više nego dovoljne da bi se češće smejali. Na primer, kada se čovek smeje aktivira se čak 80 mišića, a od toga 17 na licu. Smehom se „treniraju“ hormoni jer se tada proizvodi više endorfina, koji nazivaju i hormonom sreće. Stručnjaci takođe tvrde da je par minuta smejanja isto kao i 15 minuta vežbanja na sobnom biciklu. Istraživanja pokazuju da se odrasli smeju oko 17 puta dnevno, dok deca to čine oko 300 puta dnevno, a dokazano je da su se ljudi nekad smejali u proseku 18 minuta dnevno, a danas je to svedeno na tek šest minuta. Zato, ako do sada nismo, danas je idealan dan da smeh uvrstimo u svakodnevnu rutinu, jer osmeh zrači i privlači, oplemenjuje i onog ko se nasmeje i osobu kojoj je upućen, a ne treba zaboravii da je osmeh jedina kriva linija koja može da ispravi mnoge stvari.