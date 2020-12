Košarkaši poraženi, medalje za kik boksere

BOR – Tokom vikenda je u Jagodini održan međunarodni turnir u kik boksu „Balkan best fighters“. U kategoriji juniora borski takmičar Damir Sejdija osvojio je zlatnu medalju dok su u kadetskoj konkurenciji Uroš Krstić i Mihajlo Petković osvojili bronzane medalje. U seniorskoj kategoriji još jedan borski takmičar Nikola Kolev stigao je do trećeg mesta i osvojio bronzanu medalju.

Košarkaši Bora poraženi su u desetom kolu Druge lige Srbije u Kruševcu od ekipe Napredak Junior 82:70. Domaća ekipa bila je od početka utakmice u prednosti i već u prvoj četvrtini došli su do 12 poena prednosti 24:12, koju su uspeli da sačuvaju do kraja poluvremena kada je bilo 29:18, kasnije i do kraja meča, iako je Bor u preostale tri četvrtine bio jednak protivnik. Najefikasniji igrač u borskoj ekipi i u ovom kolu bio je Rakočević sa 29 poena, dok je Mitrović postigao 20, a Rašić 13 poena. U ekipi Napretka više igrača imalo je dobar učinak što je i najviše doprinelo pobedi. Najefikasniji igrač bio je Jokić sa 26 poena. Borska ekipa je posle ovog kola poslednja na tabeli sa jednom pobedom i devet poraza i 11 osvojenih bodova. Bez obzira na ishod preostale četiri utakmice koliko je ostalo do kraja prvog dela prvenstva, košarkaši Bora će biti u donjem delu tabele i u drugom delu prvenstva boriće se sa još četiri najlošije plasirane ekipe iz Druge lige Srbije grupa sever za opstanak u ovom rangu takmičenja.

Košarkaši Rudara 1903 poraženi su u 11. kolu prve regionalne lige Srbije na svom terenu od Jablanice iz Medveđe 76:66. Borska ekipa je posle ovog kola na petom mestu sa 13 osvojenih bodova iz devet utakmica, četiri pobede i pet poraza. Rudar ima velike šanse da u preostalim utakmicama izbori plasman među prve četiri ekipe i na taj način već u prvom delu obezbedi opstanak u Prvoj regionalnoj ligi Srbije.