Košarkašice Crvene Zvezde osvojile Kup Srbije u Boru

Bor je tokom vikenda bio domaćin najboljim ekipama košarkašica Srbije koje su se takmičile za osvajanje Kupa „Milan Ciga Vasojević“. Šesti put od osamostaljenja Srbije košarkašice Crvene Zvezde osvojile su ovaj trofej, a pionirska ekipa ovog kluba osvojila je i mini kup.

BOR – Košarkašice Crvene Zvezde pobednice su ovogodišnjeg Kupa „Milan Ciga Vasojević“ čija je završnica prvi put odigrana u sportskom centru u Boru. One su u finalnoj utakmici bile bolje od Partizana 89:74. Publika je imala priliku da pogleda odličnu utakmicu, Partizan je odlično parirao Zvezdi i prvu četvrtinu dobio 27:23, ali je Zvezda drugu četvrtinu dobila ubedljivo 29:11 i na poluvreme se otišlo sa rezultatom 52:38. Partizan je i u drugom poluvremenu nekoliko puta smanjivao razliku, ali do kraja utakmice ipak nije stigao do preokreta.

Prethodno je u polufinalnim utakmicama Crvena Zvezda savladala Kraljevo ubedljivo 88:47, a Partizan Radnički iz Beograda 98:60. U finali mini kupa koji se takođe igrao u Boru, pionirska ekipa Crvene Zvezde pobedila je Radnički 91:31.