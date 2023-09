Krpljenje udarnih rupa u Boru

Iz gradskog budžeta je za krpljenje udarnih rupa na teritoriji Grada Bora ove godine izdvojeno 20 miliona dinara, što je dvostruko više sredstava u odnosu na prethodnu godinu. U toku su radovi na deonici naselje Sever do naselja Bunar, a nakon toga nastavlja se krpljenje udarnih rupa u gradu.

BOR – U jeku građevinske sezone u Boru počelo je i krpljenje udarnih rupa na prioritetnim lokacijama. Ekipe Izvođača za investiciono održavanje su raspoređene na tri lokacije u gradu.

„Danas i narednih nekoliko dana krpe se udarne rupe na potezu od Auto moto saveza u naselju Sever do naselja Bunar u Krivelju. To je jedna od problematičnih deonica na koju su građani imali primedbe jer je put bio u jako lošem stanju. Na mestima gde nije moguće saniranje, odnosno krpljenje, uradiće se presvlačenje asfaltom celokupne deonice. Prethodnih dana JKP „3 oktobar“ počelo je zapunjavanje kanala pored puta koji su takođe ugrožavali bezbednost u saobraćaju i taj posao bi trebalo da bude završen do kraja sledeće nedelje. Ove godine Grad Bor je izdvojio značajna sredstva za krpljenje udarnih rupa, 20 miliona dinara, što je dvostruko veći iznos u odnosu na prošlu godinu“, naglasio je Marko Nikolić član Gradskog veća Bor.

Inače, dva dana nedeljno, Nadzorni organ kontroliše i ocenjuje radove i kvalitet asfalta koji se ugrađuje. Po završetku radova na pomenutim lokacijama, nastavlja se krpljenje udarnih rupa u gradu.