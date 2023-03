Kuglaši Bakra prvaci Srpske lige, pobede košarkaša i fudbalera

Borski klubovi zabeležili su dobre rezultate u ligaškim takmičenjima tokom vikenda. Kuglaši Bakra postali su prvaci Srpske lige, košarkaši i fudbaleri Bora i Zlota zabeležili su pobede, dok su rukometašice Bora i fudbaleri Slatine poraženi.

BOR – Rukometašice Bora poražene su na domaćem terenu u 17. kolu Arkus super lige Srbije od aktuelnog prvaka države, ekipe Železničara iz Inđije 31:26. Borska ekipa je tokom prvog poluvremena uspešno parirala Železničaru. U izjednačenoj igri gosti iz Inđije otišli su na odmor sa jednim golom prednosti 14:13, ali su u drugom poluvremenu, pre svega zahvaljujući dobroj odbrani, uspeli da povećaju prednost i stignu do bodova. Posle ovog kola Bor je na osmom mestu sa 13 osvojenih bodova, dva više od devete Naise. Na desetom i 11. mestu su Kikinda i Pančevo sa 8 i 5 bodova i to su ekipe koje sigurno napuštaju Arkus ligu, dok će Bor i Naisa najverovatnije voditi borbu za osmo mesto koje obezbeđuje opstanak u ovom rangu takmičenja.

Košarkaši Bora pobedili su u četvrtom kolu plej of faze takmičenja na domaćem terenu ekipu Konstantina iz Niša 81:71 u derbiju vrha tabele. Borska ekipa je do sedam poena prednosti došla već u prvoj četvrtini i uspela da održi vođstvo do kraja utakmice. Bor se po broju bodova izjednačio sa niškom ekipom na prvom mestu i odluka o tome ko će biti prvak i plasirati se u viši rang, najverovatnije će biti doneta u poslednjem, osmom kolu u drugom direktnom duelu ove dve ekipe u Nišu.

Kuglaši borskog Bakra pobedili su u 20. kolu Prve srpske lige u Boru ekipu Soko Štark iz Beograda 3333:2585. Za igrača utakmice proglašen je Saša Tasić sa 618 oborenih čunjeva. Ovom pobedom Bakar je dva kola pre kraja postao prvak Srpske lige i od naredne sezone igraće u višem rangu takmičenja.

U prvom kolu prolećnog dela prvenstva fudbalske Zone istok Bor je na gostovanju u Trgovištu pobedio Knjaz 2:0, Zlot je u Boljevcu pobedio Rtanj 1:0, dok je Slatina poražena u Sokobanji od Ozrena 2:1. Posle ovog kola na prvom mestu je Đerdap sa 40 bodova, Bor je dugi sa tri boda zaostatka, Slatina je sedma sa 22 boda, dok je Zlot na osmom mestu sa 19.

Takmičari karate kluba Bor osvojili su na završnom državnom školskom takmičenju u Vrnjačkoj Banji tri medalje. Uroš Radivojević osvojio je zlato u katama kod mlađih osnovaca. Kod učenika srednjih škola Andrija Stanković se plasirao na drugo mesto u borbama, a Emir Sejdija je stigao do bronzane medalje.