Lisic(e)a u Majdanpeku

MAJDANPEK – Vest da je neko video lisicu u gradu, u Majdanpeku više nije vest. Snimci i fotografije očevidaca, objavljeni na društvenim mrežama to i dokumentuju, a najnoviji slučaj zabeležen je u blizini benzinske pumpe, gde su pojedini stanari iz ovog dela grada, uključujući i decu koja se tu igraju, u više navrata bili su u prilici da na desetak metara udaljenosti vide lisicu.

Da li je reč o jednoj, ili više različitih, teško je reći, tek u Lovačkom udruženju „Srna“ Majdanpek to objašnjavaju blizinom šume i potragom za hranom.

„Ovo nije prvi slučaj da se lisica pojavljuje u urbanima sredinama, pa tako i u Majdanpeku, s obzirom na to da su svuda okolo šume, na koje se grad rubnim delovima bukvalno naslanja. S obzirom na to da prema tvrdnjama onih koji su imali priliku da se sretnu sa lisicom, životinja nije pokazivala agresivnost, verovatno je u šumi pojela vakcinu protiv besnila, koje se bacaju iz vazduha i na taj način sprečava širenje ove bolesti kod divljači. No bez obzira na to treba biti obazriv i ukoliko se primeti bilo kakvo agresivno ponašanje, tu bi već trebalo da reaguju komunalne službe“, objašnjava Dejan Pavlović, upravnik lovišta Lovačkog udruženja „Srna“ Majdanpek, dodajući da lovci nemaju ovlašćenja za odstrel na području grada, odnosno u naseljenim mestima.

„Pre neko veče kada sam pošla na trening videla sam lisicu u neposrednoj blizini zgrade u kojoj stanujem. U prvom trenutku sam se uplašila, gledala je par sekundi i ona mene, potom se lisica okrenula i otišla“, priča devojčica, čiji brat je, takođe, sa drugovima i drugaricama pre nekoliko dana u blizini pumpe video i zabeležio telefonom snimak lisice na desetak metara udaljenosti.

Pojedini stanari zgrada u ovom delu Majdanpeka s lisicom su imali susret i na samom ulazu u zgradu, a očevici tvrde da je viđena i u gradskom parku.