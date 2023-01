Loša grejna sezona u Boru se nastavlja

BOR-Grejanje u Boru od juče je veoma loše, a normalizacija se očekuje tek tokom noći i jutra. Razlozi su, kažu odgovorni u Toplani, najpre problemi u tehničko tehnološkom procesu, a u međuvremenu usledio je proboj na kotlu dva, što je otežalo postojeću situaciju.

„Hteli smo da tokom dana normalizujemo grejanje, a onda je usledio kvar na kotlu i sada stabilizaciju očekujemo tek u jutarnjim satima“, rekao je Dragan Veličković, direktor JKP „Toplana“ u Boru.

Grad Bor je tokom prošle godine iz budžeta, za subvencije Toplani izdvojio više od milijardu dinara, između ostalog i za nabavaku uglja, pa su građani realno očekivali i kvalitetno grejanje. Međutim, situacija je drugačija. Osim tehničkih, problem je i ugalj.

„Mogu da kažem da nam je uz tehničke kvarove, veliki prolem što na zalihama nemamo dovoljno kvalitetnog uglja, zbog poznate situcije na prostorima Evrope“, dodao je Milivoje Janošević, zamenik gradonačelnika Bora.

„Svakako da će se umanjiti računi građanima, jer su oni za dodatno zagrevanje trošili novac. Moja je odgovornost što smo grejali grad i kad nije bilo potrebno, ali tome je doprineo i veliki politički pritisak. Upućujem izvinjenje zbog toga, ali nisam siguran da ih neće biti još„, istakao je Dragan Veličković.

Svima je cilj da građani dobiju stabilnije grejanje, međutim, to je jedino moguće izgradnjom novog postrojenja. Neizvesno je, međutim, kada će se to desiti, a do tada Boranima ostaje nada da će zima i dalje biti blaga. Umanjenje računa svakako ne može nadoknaditi smrzavanje u stanovima.