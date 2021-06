Zbog pucanja potisnog cevovoda na vodozahvatu „Pustinjac“ sutra od 7 časova svi potrošači priključeni na novi majdanpečki vodovod biće bez vode. S obzirom na to da će prekid u vodosnabdevanju trajati do kasnih popodnevnih sati obezbeđena je cisterna sa pijaćom vodom koja će kružiti gradskim ulicama i povremeno biti stacionirana ispred bolnice, obdaništa i drugih ustanova, u vremenu od 10 do 20 časova.

Continue Reading