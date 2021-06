Maksimalno smanjiti zagađenje u Srbiji do 2030. godine

BOR – U Strategiji održivog razvoja Srbije do 2030 godine planirano je da se zagađenje vazduha, zemljišta i površinskih voda svede na nulu, rekla je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić prilikom posete Boru i naglasila da je kroz dijalog sa predstavnicima opština, gradova, okruga i civilnog društva, neophodno utvrditi da li je to realno moguće i do kada bi ovaj plan mogao da se ostvari.

Mora se utvrditi šta je čija obaveza da uradi do tada i kakva će biti dinamika sprovođenja konkretnih odluka, koliko šta košta i ko će to da plati i koliko su ljudi zaista spremni na promene. Najznačajnija je potpuna primena dva suštinska zakona, o sistemu zaštite životne sredine i o integrisanom sprečavanju zagađenja, naglasila je Gordana Čomić i dodala da je proizvodnja neophodna Srbiji zbog ekonomije, ali da oni koji se njome bave neće smeti da zagađuju okolinu.