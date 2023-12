„Mir Božiji-Hristos se rodi!“

Hrišćanski vernici koji praznuju Božić po Gregorijanskom kalendaru slave danas rođenje Isusa Hrista. Katolička crkva je u ponoć služila svetu misu – “Ponoćku” kada se smatra da iz mraka dolazi Božje svetlo. Prema predanju Isus je rođen 25. decembra u pećini u Vitlejemu pa se ovaj datum, uz kalendarske razlike, poštuje u celom hrišćanskom svetu.

SRBIJA – Hrišćanski vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju najradosniji praznik Božić, rođenje Isusa Hrista. Proslavljaju ga Rimokatolička crkva, protestantske, anglikanske i pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, uključujući i Ukrajinu koja ove godine prvi put obeležava Božić po gregorijanskom kalendaru.

Simboli proslave Božića kod Rimokatolika su jasle u kojima je, po predanju, Hrist rođen, jelka kao večno zeleno drvo i venac. Običaji i tradicije koji prate ovaj veliki praznik su različiti, ali zajednički, koji se poštuju u svim kulturama su da se nikada ne obavljaju kućni poslovi, ide se na misu u crkvu, a potom odlazi u čestitanje bližim članovima porodice. Tradicija je i svečana praznična trpeza sa različitim običajnim jelima.

U Božićnoj poslanici beogradski nadbiskup Ladislav Nemet je ukazao na značaj Božića i naglasio da smatra da svaki čovek ima mogućnost da izabere dobro. On je poručio da je čovek pozvan da bude nosilac svetla, topline i ljubavi i dodao:” To znamo otkako smo se pojavili na zemlji, ali do koje granice može da ide ta svest nošenja svetla, topline i ljubavi ‒ za to smo saznali u osobi Isusa koji se rodio u Vitlejemu”.

Kako je rekao, “u ovom današnjem trenutku, kada se čini da je tama jača nego svetlo, pogledajmo na malog Isusa pa ćemo shvatiti: pravi izvor svetla, Bog i novorođeni Bogočovek, uvek će imati poslednju reč, i to ne reč nasilja i zla, nego života”.

“Neka ovo svetlo osvetli i naša srca, a posebno srca onih koji odlučuju o velikim pitanjima današnjice. Neka političari izađu iz začaranog kruga svojih ‘interesa’, iz tame zablude da oružje i nasilje mogu da rešavaju probleme čovečanstva, da reše sporove”, rekao je Nemet.

Pravoslavni Božić, 13 dana kasnije, 7. januara, slave pripadnici Srpske i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimska patrijaršija i Sveta gora, koje vreme računaju po starom, julijanskom kalendaru.