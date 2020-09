„Misija Kreativa“ uposlila tri žene iz kategorije teže zapošljivih lica

KLADOVO – Projekat zapošljavanja invalidnih lica koji sprovode Nacionalna služba zapošljavanja i lokalna samouprava u Kladovu, trebalo je da uposli pet lica u Udruženju „Misija Kreativa“, ali su zbog situacije sa korona virusom posao dobile samo tri žene. Svetlana Svatarević Popović iz ovog kladovskog udruženja kaže da one rade nekoliko različitih poslova, ali i da je od činjenice da će ove žene raditi četiri meseca, važnije to što će za to vreme naučiti zanat i moći same da se bave time i nakon isteka programa.

„Radimo vez, zlatovez, a one trenutno rade pustovanu vunu, vez i brojanice nižu. Deo se odnosi na to da se obuče za stare zanate, da se oni ne zaborave, a deo ubacujemo ono što je prilagodljivo njima. One sarađuju sa našim udruženjem, a to sve zavisi od njih da li mogu da rade posle od kuće. Mi ih obučavamo da mogu to da rade i nakon isteka programa“.

Imajući u vidu da se radi o teže zapošljivim kategorijama i tešku ekonomsku situaciju, ovim ženama i te kako znače prihodi koje će ostvariti u ova četiri meseca. Sanja Spasić iz Kladova se ovim poslom bavila i ranije i vrlo je zadovoljna što je ponovo dobila priliku.

„Ovo mi puno znači, pre svega finansijski, zbog moje porodice. Danas se teško nalazi posao i naravno da mi i ova četiri meseca znače“, kaže Sanja, koja se i ranije bavila rukotvorinama.

„Misija kreativa“ postoji već 14 godina i žene u ovom udruženju mnogo su uradile na očuvanju tradicije ovog kraja. Počele su da rade na razbojima, a danas gotovo da nema rukotvorine koje ne mogu da naprave. Ako vas put nanese, svratite u njihovu etno galeriju koja se nalaze na obali Dunava u starom Domu Srpskog lekarskog društva.