Na dnevnom redu Skupštine grada Bora 30 predloga odluka

BOR – Na dnevnom redu 28. sednice Skupštine grada Bora, koja je zakazana za 11. februar u 9 sati, naći će se 30 predloga odluka.

Odbornici će između ostalog odlučivati o predlogu rešenja o zabrani kretanja teretnih vozila težih od 12 tona na teritoriji grada Bora, osim u specijalnim slučajevima, za dostavu robe maloprodajnim objektima i pumpama, a sav saobraćaj će biti preusmeren na teretnu zaobilaznicu. Ova deonica puta završena je krajem prošle godine, a odluka o zabrani prolaska teretnih vozila kroz grad je već važila u Boru, ali je privremeno ukinuta do završetka rekonstrukcije puta. Na dnevnom redu je i Lokalni akcioni plana zapošljavanja, kojim je predviđeno 38 i po miliona dinara za programe samozapošljavanja, javnih radova, stručne prakse i subvencija za novo zapošljavanje. Najviše novca, 15 miliona dinara, predviđeno je za javne radove, a u većini programa prednost će imati teže zapošljive kategorije i žene, s obzirom na to da one čine dve trećine lica na evidenciji borske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Od kadrovskih pitanja, odbornici će odlučivati o razrešenju direktora JKP za stambene usluge Bor Slaviše Friškovića, koji je iz ličnih razloga podneo ostavku i imenovanju Suzane Bojkovski za v.d. direktora, kao i o izboru člana Gradskog veća, a za ovu funkciju predložen je Marko Nikolić.

Među najznačajnijim predlozima je i davanje saglasnosti borskoj Toplani za uzimanje kredita od 300 miliona dinara za isplatu uglja za tekuću grejnu sezonu i garancije koju bi za ovu namenu dalo Javno komunalno preduzeće za stambene usluge Bor.

Na dnevnom redu su i izmene programa poslovanja pojedinih javno komunalnih preduzeća u Boru i programi rada javnih ustanova u 2022. godini.

Odbornici opozicije podneli su predlog da se dnevni red dopuni sa još dve tačke koje se odnose na razmatranje zahteva radne grupe mesne zajednice Slatina u vezi nagomilanih problema nastalih zbog rudarskih aktivnosti i upoznavanju građana Bora sa studijom Instituta Batut koja se odnosi na uticaj zagađenja na zdravlje ljudi u Boru.

Radio i Televizija Bor direktno će prenositi sutrašnju sednicu Skupštine grada Bora.