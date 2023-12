Na koji način se eksploatiše rudnik „Čukaru Peki“

Kompanija Ziđin Majning je protekle dve godine, od zvaničnog početka eksploatacije rudnika Čukaru Peki u vrhu srpskih izvornika i privrednih društava. Savremena metoda koja se primenjuje u radu jedinstvena je u Srbiji i u većem delu Evrope.

BOR – Rudarski radovi u gornjoj zoni rudnika „Čukaru Peki“ u kompaniji Srbija Ziđin Majning stigli su do 220 metara ispod nadmorske visine, a početkom sledeće godine očekuje se dolazak do drugog dela gornje zone ovog rudnog tela. Prema projektu, gornja zona prostire se do 440 metara ispod nadmorske visine i narednih godina radiće se na eksploataciji ovog rudnog tela.

U ovoj kompaniji kažu da je način rudarenja koji se primenjuje jedinstven u Srbiji i u većem delu Evrope, jer se primenjuje tehnologija zapunjavanja rudarskih hodnika u kojima je završena eksploatacija, pasta zasipom, odnosno mešavinom jalovine i cementa, tako da se 90 odsto jalovine vraća u rudnik. Time se postiže stabilizacija gornjeg dela terena i nema sleganja i povećava bezbednost u rudniku, jer pasta zasip ima istu čvrstinu kao stenski masiv. Postrojenje za pravljenje ove smeše izgrađeno je pre dve godine kao jedinstveno u Srbiji i u proizvodnji je pokazao odlične rezultate.