Na listama za narodne poslanike dvadeset kandidata iz Bora

BOR – Na parlamentarnim izborima koji su zakazani za 21. jun, građani Srbije odlučivaće između 21-ne predložene liste, koju je prihvatila Republička izborna komisija. Od njih su sedam pune liste sa svih 250 kandidata, dok za narodnu skupštinu konkuriše ukupno 3419 kandidata na izbornim listama, među kojima ih je dvadeset iz Bora u devet političkih opcija.

Na listi Srpske napredne stranke na 162. mestu je Adrijana Pupovac, u Socijalističkoj partiji Srbije Nataša Jovanović na 117. mestu, zatim u Srpskoj radikalnoj stranci Aleksandar Jovanović na 186. i Brankica Strahinjić na 233. mestu. Na listi Aleksandar Šapić – Pobeda za Srbiju su Dragan Veličković na 60, Nevena Marković na 90. i Marija Šutulović na 119. mestu. Tri kandidata su i na listi Ujedinjene demokratske Srbije, Snežana Micevski Tasov na 25, Dragan Radulović na 82. i Jovica Ursulović na 158 mestu. Na listi „Zdravo da pobedi“ na 49. mestu je Katarina Janošević, dok su na listi Pokreta slobodnih građana Ljubiša Marinković na 28. i Miodrag Jovanović na 48. mestu. Na listi „Suverenisti“ na 29. mestu je Aleksandar Petković, dok je najviše kandidata – šest na listi Koalicija za mir koju između ostalih čine Liberalno demokratska partija i Vlaška narodna stranka. To su Predrag Balašević koji je na drugom mestu, zatim Miroslav Grujić na 16, Dragana Živković Obradović na 19, Zaviša Žurž na 27, Darjan Karabašević na 54. i Rade Anđelić na 83. mestu.

U Boru lokalnih izbora nema, a pravo da izađe na 47 biračkih mesta koja su na istoj lokaciji kao na prošlim izborima 2018. godine, imaće 42.229 punoletnih Borana. Podela obaveštenja građanima je završena, formirane su komisije, danas je stigao i izborni materijal, a jedina promena odnosi se na mogućnost prijavljivanja nepokretnih i osoba sa invaliditetom. Oni će 19. i 20. juna moći da se prijave radnom telu na telefone 030/423-179 i 421-199 ili ih za glasanje od kuće može prijaviti neko od članova porodice ova dva dana, a mogućnost ostaje i prijave biračkom odboru na sam dan glasanja, kako je to bilo i do sada do 11 sati.