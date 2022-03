Na meniju posna hrana

BOR – Za pravoslavne vernike je počeo Vaskršnji post. Najduže traje od ostalih postova i najstrožiji je. Dok crkva podseća da je najvažnije pravilo posta uzdržavanje od loših misli i dela, kao i jačanje duhovnosti, za mnoge je odricanje od hrane najzahtevnije. Prve i poslednje sedmice, od ukupno šest posti se na vodi, a ostalih je trpeza bogatija. Voće, povrće, žitarice, riba, to su namirnice koje su sada najtraženije.

U prodavnicama, piljarama i na Zelenoj pijaci u Boru ponuda posne hrane je raznovrsna. Različita pakovanja, proizvođači, kvalitet. To posebno u velikim trgovinskim lancima koji se, generalno utrkuju sa akcijskim ponudama. Kao i ponuda i cene su šarolike. Za one koji imaju vremena za obilaske, jeftinija hrana može se naći i u manjim radnjama, na pijaci ili da se kupuje od već proverenih prodavaca ili proizvođača.

Na borskoj pijaci i u piljarama, od domaćeg voća najtraženija je jabuka. Kilogram košta od 60 do 80, dok su kruške 200 dinara. Ista količina pomorandži ili limuna je od 80 do 100, mandarine su 180, dok kilogram banana košta od 120 do 170 dinara. Ponuda povrća je, takođe dobra. Zelena salata se već odavno prodaje za 35 dinara po komadu, spanać za 100 do 120 dinara po kilogramu. U ponudi ima i svežeg krastavca i paradajza, a kilogram košta od 200 do 220, a mladog kupusa 180 dinara. U vreme posta na trpezi je nezaobilazna riba. Ponuda je raznovrsna. U jedinoj borskoj ribarnici može se kupiti i živa riba. Šaran za 500, amur za 400 diara po kilogramu. Od smrznute robe, najprodavanije je skuša za 380 i papalina za 230, kao i riblji kotleti za 550 odnosno 690 dinara po kilogramu. Smrznuta pastrmka je 620, a fileti soma 500 dinara. Za kupce sa dubljim džepom u ponudi je i lignja za 1.600 dinara za kilogram. Osim u ribarnicama, sveža riba se može nabaviti i u okolnim ribnjacima. Primera radi, kilogram pastrmke u zlotskom ribnjaku košta 550 dinara.

Gotovo svi maloprodajni objekti u Boru, više ili manje imaju u ponudi ribu i njene proizvode. Ljubitelji keksa, čokolade, majoneza i sličnih namirnica, mogu ih i u vreme posta konzumirati, jer se ova roba prodaje i kao posna. Cene se gotovo i ne razlikuju u odnosu na proizvode koji sadrže takozvane mrsne sastojke .

Sve u svemu, s obzirom na to da se nalazimo u doba pandemije korona virusa, kada je najznačajnije sačuvati snažan imunitet, stručnjaci savetuju da se, i tokom posta svakodnevno jede sveže voće i povrće, pije dovoljno tečnosti, da se,po mogućstvu hrana kuva ili peče, a da je najvažnije ne preskakati obroke.

Inače, Hrišćani tokom godine poštuju nekoliko postova. Postoje Božićni, Vaskršnji, Petrovski, Gospojinski, beli mrs, dva Krstovdanska i post na dan Usekovanja glave Svetog Jovana.