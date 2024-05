Na Vaskršnji ponedeljak obeležena slava borskog Hrama „Sveti Georgije“

Na drugi dan Vaskrsa, Vaskršnji ponedeljak, obeležen je i Đurđevdan, slava borskog hrama koji nosi ime ovog sveca. U prisustvu velikog broja vernika, Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop timočki Ilarion sa sveštenstvom.

BOR – Dočekom episkopa timočkog Ilariona, počelo je obeležavanje hramovne slave Đurđevdan, u borskom hramu koji nosi ime ovog sveca. Ove godine, Đurđevdan pada na drugi dan Vaskrsa, Veliki ponedeljak, pa je vladika Ilarion služio Svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje borskog sveštenstva. U prisustvu velikog broja vernika, predstavnika grada Bora i porodica koje za krsnu slavu obeležavaju Đurđevdan, prerezan je slavski kolač. Vernici koji su postili sedmonedeljni Vaskršnji post, primili su pričest, a svim vernima obratio se vladika Ilarion najradosnijim hrišćanskim pozdravom „Hristos Vaskrse“.

„Draga braćo i sestre, u ove dane se posebno radujemo najvećom radošću kojom čovek može da se raduje na ovom svetu, radošću Hristovog vaskrsenja, na zdravlje, radost i na spasenje. Da budete blagosloveni, da budete obradovani radošću Hristovog vaskrsenja, prosvećeni blagodaću Duha Svetoga, da razlikujete ono što je dobro od zla i da razlikujete onu čistu istinu od one deformisane istine koja je isprljana duhom ovoga sveta, jer to je najveća opasnost koja nam preti. Lako ćemo razlikovati crno i belo, ali da razlikujemo čisto belo od beloisprljanog i sivog, to je već malo teže, za to nam je potrebna jaka, čista Hristova svetlost u našim dušama“, poručio je episkop timočki Ilarion.

Ovogodišnji kolačari, porodica Ćirić, predali su kolač gradonačelniku Bora Aleksandru Milikiću, koji će biti kolačar naredne godine.