Najprodavaniji artikli brašno i kvasac

Posle nepotrebnog gomilanja robe koji su izazvali strah i panika, tržište u Srbiji se stabilizovalo a potrošači pazare razumnu količinu namirnica. Proizvođači i trgovci smatraju da je stanje sada stabilno. Što se tiče najprodavanijih artikala, istraživanja pokazuju da brašno i kvasac beleže najveći porast u prodaji u kategoriji hrane zbog situacije izazvane virusom korona. Tokom treće nedelje marta kupljeno je čak 480 odsto više brašna, a za vreme četvrte sedmice 280 procenata više u odnosu na prošlu godinu. Prodaja kvasca je skočila za 224,4 odsto, odnosno 152,9 procenata u ovom periodu. Strah od nestašice ovih proizvoda je potpuno nerealan. Srbija proizvodi 2,5 do tri miliona tona pšenice godišnje, a u proseku trošimo od jedan do 1,2 miliona tona za sve što nam treba, uključujući i proizvodnju brašna – kažu iz PKS, tako da uvek imamo oko 1,5 miliona tona pšenice viška, i to ide u izvoz.

Kada je u pitanju kvasac, kompanija u Senti sada punim kapacitetom proizvodi ovu namirnicu. Kako su najavili, na srpsko tržište će plasirati 450 odsto više malih pakovanja i duplo veće količine pekarima u ambalaži od pola kilograma. Od početka vanrednog stanja u Srbiji povećana je i kupovina pekarskih proizvoda. Industrijske pekare beleže i za 20 odsto veću potražnju za rezanim upakovanim hlebom, dok je sveži hleb znatno manje tražen u poređenju sa istim periodom.

Povećana je i potražnja voća, toalet papira, a u apotekama osim maski, rukavica i sredstava za dezinfekciju, povećana je potražnja cinka i vitamina C i D.